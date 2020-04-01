فن ومشاهير

فنانة كويتية تطالب بترحيل العمالة الوافدة للحد من انتشار كورونا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الأربعاء 1 أبريل 2020

صورة أرشيفية

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أعربت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن غضبها الشديد من ما يحدث في الكويت بسبب عدم ترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم، وهو ما يزيد من الأعباء والضغط على الدولة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مطالبة بترحيلهم للحد من انتشار المرض وتخفيف العبء على بلادها.

وقالت في مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الكويتي: ”والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل بـ١٢ دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع“.

وأضافت: ”عندي اقتراح لوزيرة الشؤون.. إذا كانت موقادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالالف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة“. وانتقدت رد فعل الفاشينيستات وتجاهلهم للأزمة وعدم تقديم مساعدات للكويت، معلقة: ”وين الفاشينيستات وفلوسهم وملايينهم وقت الأزمة وفين اللي أكلوا من خير الكويت.. الأولى عيال الكويتيات أنهم يحصلوا على الجنسية عشان ولائهم هيكون للبلد وكفو في الصف الأول.. بس هادا مو معناه تشجيع كل واحد يجي زيارة او تهريب ويقط جوازه لا.. معروفين عيال الكويتيات واللي سنهم فوق الـ٦٥ عامًا خلي ولائهم للديرة“.

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