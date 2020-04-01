قصي خولي يحتفل بعيد ميلاده وابنه بين ذراعيه

لا شك في ان عيد النحم السوري قصي خولي هذه المرة مختلف كثيراً، حيث أصبح له معناً آخر بعدما أصبح أباً.

وأحب “خولي” أن يحتفل بعيده، الذي يصادف في الاول من نيسان، بطريقة مختلفة هذه المرة بعدما قام بنشر فيديو له من دون إضاءة وهو يحتصن ابنه “العميد” ويساعده على النوم من خلال الغناء.

قصي على الفيديو بالقول: (أصبح عمري ٤٤ سنة يا بابا ولكن بوجودك اختلف معنى السنين ورأيت نورك في حياتي. في مثل فارسي بِقول “من ليس له ولد ليس في عينيه نور” وانت نور عيوني يا ابني).

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الفيديو حقق أكثر من 285 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة وأكثر من 1000 تعليقاً من قبل المتابعين الذين تمنوا عيداً سعيداً له، بالاضافة الى عدد من المشاهير الذين عايدوا قصي نذكر منهم: باسل خياط، مهيرة عبد العزيز، طلال مارديني، محمود نصر، ميسون أبو أسعد، ربيع الزين، جومانا مراد، جيسي عبده وغيرهم.

وأتى فيديو قصي مع ابنه ليرد بطريقة غير مباشرة على فتاة تدعى مديحة الحمداني فاجأت مؤخراً رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنتشار فيديو لها تتحدث فيه عن أنها والدة ابن “خولي”، وظهرت منهارة تبكي اثناء حديثها عن المصاعب التي تواجهها بسبب قصي الذي وصفته بأنه ليس أباً مثالياً.

هذا الموضوع أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، إلتزم قصي الصمت منذ بداية الازمة، إلا انه ردّ بطريقة غير مباشرة على اتهامات زوجته بعدم رعايته لإبنه بأن بدل صورته على تويتر وانستغرام بصورة وهو يحمل ابنه.

نشير ان “خولي” كان قد فاجأ الجميع بالاعلان في صيف 2019 وبشكل مفاجئ أنه رُزق بمولوده الأول أسماه “العميد” دون الكشف عن تفاصيل أخرى.