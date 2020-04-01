نقل كيفانش تاتليتوغ إلى المستشفى.. هل أصيب بكورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نقلت صحيفة حرييت التركية أنباء عن نقل الفنان التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ، للمستشفى بعد شعوره بأنه ليس بخير، وظهور أعراض فيروس كورونا لديه.

ولم يتم حتى هذه اللحظة تأكيد إصابة الفنان التركي أو نفيها، أو فيما إذا تم وضعه بالحجر الصحي، في ظل شعور جمهور الفنان بالقلق الشديد على صحته.

وكان الفنان التركي قد عزل نفسه بعيدًا عن العاصمة إسطنبول هو وزوجته، حيث أقاما في كوخ بإحدى الغابات البعيدة.

كما رفض النجم الزيارات العائلية، وقرر اختيار العزل المنزلي والبقاء مع الحيوانات التي يملكها في محاولة منه لتفادي فيروس كورونا الذي انتشر بطريقة مرعبة في تركيا مؤخرًا، إذ وصلت عدد الحالات المسجلة هناك حتى اللحظة إلى ما يقارب الـ13 ألف حالة، على الرغم من أنَّ تركيا كانت من أواخر الدول التي اجتاحها الفيروس.

يُشار إلى أنَّ آخر منشور للفنان التركي على إنستغرام كان خلال تواجده في الكوخ الذي يقطن به إلى جانب أحد الأصدقاء وهما يلعبان سويًا مُرفقًا منشوره بهشتاغ "خليك في البيت".

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وفي حال جاءت نتيجة تاتلينوغ إيجابية فقد يكون قد التقط الفيروس قبل قرار العزل المنزلي الذي اتخذه، إذ من المعروف أن فترة حضانة الفيروس داخل جسم الإنسان تمتد لـ 14 يومًا. وقد يكون قد نقله لزوجته أيضا.

وعلى صعيدٍ آخر توقف في تركيا تصوير كافة الأعمال وقرر النجوم الاتجاه للعزل الصحي حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنان التركي كيفانش تالتيتوغ في التلفزيون كان مسلسل اصطدام إلى جانب الفنانة التشين سانغو، الذي عرض قبل مدة وحقق نجاحاً جماهيرياً جيداً.

وكانت قد انتشرت قبل مدة صورة لشخص قيل إنه كيفانش، حيث ظهر وقد وضع مستحضرات التجميل، كما تم التشكيك بميول النجم الجنسية، وهو الأمر الذي تم نفيه لاحقا.

ويرافق اسم تاتلينوغ العديد من الشائعات التي تظهر بين مدة وأخرى، كان ضمنها وجود علاقة بينه وبين النجمة سونغول أودان، التي شاركته مسلسل نور قبل سنوات، وأن علاقتهما كانت سبب طلاقها من زوجها، فيما نفت النجمة التركية جميع تلك الأقاويل، وأكدت أن علاقة صداقة فقط جمعتها بالفنان التركي.