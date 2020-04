وفاة ممثل حرب النجوم جراء مضاعفات فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي ممثل "حرب النجوم" أندرو جاك عن عُمرٍ يُناهز الـ 76 عاماً، نتيجة الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة "مترو"، نقلًا عن وكيلة أعماله.

الممثل الذي عمل أيضًا كمدرب لهجة في الثلاثية الخيالية الرائعة "لورد أوف ذا رينج"، لم يكن قادرًا على رؤية أو التحدث إلى زوجته التي كان يحبها بجنون في نهاية حياته، حيث تم عزلها في أستراليا، حسبما قالت وكيلته جيل ماكولوغ.

وأضافت مكولوغ أن الفنان الراحل الذي عاش مستقلاً بشكل كبير ويسكن قاربا على نهر التايمز، قد توفي في المستشفى يوم الثلاثاء جراء مضاعفات الإصابة بمرض " كوفيد-19".

تقول الصحيفة البريطانية إن جاك استسلم للمرض في مستشفى بالقرب من لندن، في حين اضطرت زوجته غابرييل روجرز، الذي كان قد تزوجها عام 2019، للبقاء في الحجر الصحي في أستراليا غير قادرة على وداعه بشكل شخصي.

وقالت جيل ماكولوغ لصحيفة مترو البريطانية: "إن القيود الموضوعة بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا، وما سببته من تباعد اجتماعي، قد ألقت بظلال من الشك حول ما إذا كان من الممكن إقامة جنازة للفنان الراحل".

وعن أعماله الحالية، كان من المقرر أن يقوم جاك أندرو بتصوير مشاهد فيلمه الجديد The Batman هذا العام مع طاقم ممثلين منهم النجم الشاب روبرت باتينسون، لكن التصوير كان قد توقف في أنحاء بريطانيا في 14 مارس لظروف الوباء.

وعن حبه لمهنة تدريس اللهجات، كان جاك قد توقف عن التمثيل وتقديم أعمال جديدة، من أجل تدريس اللهجة الصحيحة للممثل الإنجليزي جوليان غلوفر ليبدو أمريكيًا من أجل تصوير فيلم المغامرات، إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة 1989(Indiana Jones and the Last Crusade).

كما تعد ثلاثية "لورد أوف ذا رينج" واحدة من أكثر أعماله ضخامة، حيث عمل مع المدربة رويسن كارتي، واستطاع الثنائي ابتكار لهجات خيالية مختلفة استُخدمت في الفيلم الخيالي.