التعرف على أريانا غراندي صعب بالحجر المنزلي.. والسبب شعرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت المُغنّية العالمية "أريانا غراندي" البالغة من العُمر 26 عامًا مُعجبيها يوم أمس، بعدما شاركت مُتابعيها على إنستغرام الذين يصل عددهم إلى 179 مليونا صورةً كشفت من خلالها عن شعرها الطبيعي بعيدًا عن الصّبغات والوصلات والتسريحات.

وتشتهر غراندي بتسريحتها الأيقونية التي اختارتها لنفسها منذ عام 2014، أي قبل 6 سنوات، وهي المُنسدل المستقيم مع سحب الخصلات الأمامية إلى الخلف بربطةٍ مشدودة، مع تغيير ألوان شعرها بين الأشقر البلاتيني والأشقر العادي والوردي والبنفسجي والدّاكن.

ومع تواجدها في الحجر الصّحي في منزلها، قررت أريانا العودة إلى أصلها عندما كانت انطلاقتها في عالم الفن عام 2008، فتخلّت عن تسريحتها الأيقونية وأزالت وصلات الشّعر واستغنت عن الصّبغات، لتُطلق العنان لخصلاتها الطبيعية، وتكشف أنّها سوداء داكنة ومموجة بطبيعتها.

وفي تعليقها على المنشور كتبت أريانا "احصلوا على الكثير من المسافة"، في إشارةٍ منها إلى حث مُتابعيها على اتّباع نهج "التباعد الاجتماعي" للحماية من تفشّي فايروس كورونا.

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منذ الوهلة الأولى عند النظر لصورة المُغنّية، لن تستطيع معرفة أنّ من في اللقطة هي أريانا غراندي، فشعرها الطبيعي جعل التعرّف عليها صعبًا لأننا لم نألفها بهذا الشّكل، خصوصًا مع مكياجها المُختلف الذي اعتمدته أيضًا في الصورة، والذي كان عبارةً عن بعض الآيلاينر الأسود وأحمر شفاهٍ وردي بعيدًا عن المكياج الثّقيل الذي عهدناه عليها.

ذكّرتنا تسريحة أريانا غراندي الأصلية هذه بانطلاقتها في عالم الفن عام 2008، أي منذ ما يُقارب الـ 12 عامًا، وذلك عندما شاركت في بطولة العمل المسرحي الموسيقي "برودواي 13" بعُمر الـ 13، حيث كانت بشعرها الطبيعي في ذلك الحين دون أيّة إضافات.

يُذكر أنّ من عام 2010 إلى 2013، لعبت أريانا غراندي دور البطولة في فيلم Nickelyodeon Victorious، والذي احتفل للتو بعيده العاشر، حيث لعبت شخصية Cat ذات الشعر الأحمر المصبوغ، والذي أتلف خصلاتها الطبيعية.

وفي منشور لها عبر "فيسبوك" عام 2014، أوضحت ما حصل بسبب صباغة شعرها بالأحمر قائلة: "كان عليّ أن أصفف شعري وأصبغه باللون الأحمر كل أسبوعين خلال السنوات الأربع الأولى من لعب دور القطة، وكتوقع الجميع، إن ذلك دمر شعري تمامًا".