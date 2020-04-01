كيف يقضي سليم صبري وثناء الدبسي وقتهما في الحجر المنزلي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدثت الفنانة السورية ثناء دبسي وزوجها الفنان سليم صبري بطريقة غير اعتيادية تضمنت عفوية وحسا كوميديا قلما يظهرا أمام الإعلام عن الأجواء التي يعيشانها في الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الفنانة ثناء دبسي عبر فيديو "فوشيا" بأن فترة الحجر المنزلي ليست بالكارثة بالنسبة لها، وتستغل وقتها في القراءة وممارسة بعض التمارين الرياضية في المنزل والتأمل من خلال (اليوغا)، بينما يقضي سليم وقته في حل الكلمات المتقاطعة كونها هوايته المفضلة وقد لفت الزوجان إلى أنهما بعيدان عن مشاهدة التلفزيون.

وبعد زواج دام 56 عامًا؛ نوه سليم صبري إلى أن الخلافات بينهما مسلية وتفتح باب للنقاشات الممتعة وقال: "نحن نتبادل وجهات النظر ولا نختلف أبداً"، وقد وافقته الرأي ثناء دبسي التي توجهت لكل الأزواج بنصيحةٍ مفادها أن الحياة الزوجية هي توزيع مهام بين طرفين يجمعهما الحب ولا يوجد أي ضروري للإساءة للآخر وتابعت: "أصبحنا بعيدين عن بعضنا كأفراد عائلة واحدة واليوم علينا أن نستغل هذا الحجر لنتقرب من أحبابنا أكثر".

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سليم وثناء أسسا عائلة فنية متميزة تحدثا للمرة الأولى عن مواهب خفية عند ابنتهما الفنانة يارا صبري التي فاجأت الجمهور مؤخراً بفيديو كشفت فيه عن موهبتها بعزف العود، وأشارا إلى أن يارا عازفة عود محترفة كونها خريجة معهد "صلحي الوادي" وتعزف العديد من الآلات إلى جانب العود مثل البيانو والإيقاع.

وأضاف الثنائي: "مواهب يارا ليست موسيقية فقط بل تقوم برسم لوحات رائعة أيضاً، وللحقيقة فإن الفن بكل أنواعه ينمي القدرات الذاتية ويطور من شخصياتنا".

وفيما يخص عاداتهما الصحية خلال فترة الحجر، نوه الزوجان إلى أنهما ومنذ أكثر من 20 عاما اعتادا على تناول وجبة واحدة يومياً وشرب الكثير من المياه بعيداً عن المبالغة بكميات الطعام.

وعن علاقتهما مع الأعمال التي شاركا بها سابقاً، فقد كشف سليم صبري أن الممثل عندما يتابع أعماله القديمة يتذكر الصعوبات التي مر بها خلال تصوير هذه الأعمال وهذا ما يحدث معه عندما يتابع مسلسل "الفصول الأربعة" مثلاً، واصفاً إياه بأنه من الأعمال المتعبة، أما ثناء فقالت: "هناك مجموعة كبيرة من الأعمال لم نتابعها من قبل نتفرغ لها اليوم، نرى فرقا كبيرا بين انتاجات اليوم وانتاجات الزمن الماضي، والحقيقة أن الإنتاجات القديمة أجمل بكثير".