شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من إيناس عز الدين بعد ضجة إصابتها بكورونا.. وهكذا بررت موقفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المطربة إيناس عز الدين فى فيديو لها من المنزل بعد مغادرتها المستشفى دافعت به عن نفسها ضد الهجوم الذى تعرضت له بعد ظهور التحاليل وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية.

وقالت إيناس فى الفيديو، التى نشرته عبر حسابها على فيس بوك، إننها بعد عودتها من المغرب بأسبوع تلقت اتصالا من شخص يطمئن على حالتها الصحية، مؤكدا لها أن هناك حالة فى الطائرة التى عادت بها من المغرب مصابة بالفيروس، مطالبا منها إذا زادت عليها الأعراض الاتصال بـ105".

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وكانت أعلنت المطربة إيناس عز الدين إصابتها بفيروس كورونا الأحد الماضى أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب، حيث قالت على "فيس بوك": "الحمد لله حتى الآن أنا حالتى مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلى لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة، وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبى فى أحد مستشفيات الحجر الصحى وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع فى العالم كله مش فى مصر بس، إن الحالات السيئة بس هى اللى بتدخل عزل صحى فى مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة انزل أى مستشفى عادية جنب بيتى".

وتابعت: "نزولى المستشفى وأنا مصابة معناه أنى هعدى كل شخص فى طريقى ومافيش مستشفى مجهزة أنها تستقبل حالات إلا المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة ودى الوزارة اللى بتحول عليها الحالات اللى محتاجة إنها تتعزل فى مستشفى، والفيروس ليه درجات فيه درجات بتتابع من البيت مع وزارة الصحة وبيتعملها حجر صحى منزلى وفيه حالات بتتدهور فبيدخلوها العزل الصحى بالمستشفيات.. وده نظام متبع فى العالم كله وأنا حالتى تستدعى الحجر المنزلى حتى الآن الحمد لله".

وأضافت: "الأعراض معايا كحة جافة جداً نشفان ريق ألم شديد فى الحلق مع صعوبة فى البلع وألم بحرقان شديد فى منطقة الصدر كأن طوبة على الصدر ووهن وضعف شديد وألم فى الجسم مع صداع ودوخة بسبب عدم وصول الأوكسجين بشكل كافٍ بسبب صعوبة التنفس مافيش حرارة حرارتى مش بتتخطى الـ37 ونص وده لأن الجسم لسه ما وصلش للمرحلة اللى يتهاجم بشدة من الفيروس فتبدأ الحرارة ترتفع علشان تهاجم الفيروس".