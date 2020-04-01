شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يحتفل بعيد زواجه..متغزلا فى علا رشدى:كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد داود بعيد زواجه العاشر مع زوجته الفنانة علا رشدى، موجها لها رسالة رومانسية، وشارك داود جمهوره بصور قديمة له مع علا عبر حسابه على انستجرام.

وكتب في رسالته، قائلا:" كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال يا عشرية ويارب دايما مستحملين بعض و يارب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله عشر سنين جوا"، لترد علا على رسالته، قائلة:" حبيبي يا بنتوتي .... كل العمر وإحنا مع بعض".



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أحمد داود



علا رشدى

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وأطلق الفنان أحمد داود تحدى جديد وهو" تحدى 10 ضغط في الخير"، " بعد تحدى الخير الذى شارك فيه العديد من المشاهير والفنانين بالتكفل ورعاية عدد من الأسر المصرية المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية.

وظهر الفنان أحمد داود وهو يؤدى تمرين الضغط، وقال بتحدى أحمد السعدنى و الفيشاوى وعمرو يوسف و أحمد فهمى وهشام ماجد و شيكو و أكرم حسنى و خدوا بقى الكبيرة محمد ممدوح".

وكان أحمد داود تحدى دينا الشربينى في تحدى الخير و قبلت النجمة دينا الشربيني التحدي، ونشرت الشربيني مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وقالت "احمد داود، أنا قبلت التحدي بتاعك، ومبسوطة جدا أنك قلت اسمي، وأنى هشارك في مبادرة زي دي، ويارب يعدي الأيام دي على خير ان شاء الله، وخلى بالكم من نفسكم، وانا بتحدي ماجد الكدواني، وكنده علوش، شيرين رضا، وروبي، وغادة عادل، واحمد مالك، ومحمد حفظي، وهتكفل ب 100 أسرة ان شاء الله".

وكان آخر أعمال أحمد داوود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.