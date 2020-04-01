شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكتشف سعاد حسنى وجد لقاء الخميسى والشيخ يوسف فى فيلم "الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكري وفاة الشاعر والأديب والفنان عبدالرحمن الخميسي مكتشف سعاد حسني وبطل من أبطال فيلم " الأرض " ليوسف شاهين وجد الفنانة الجميلة لقاء الخميسي ونتذكر اليوم لمحات من حياة ذلك العبقري المولود في 13 نوفمبر عام 1920 بمدينة بورسعيد، ودرس في مدرسة "القبة" الثانوية بالمنصورة، لكنه لم يكمل دراسته بها فكتب الشعر وأرسل قصائده في سن مبكرة فتنشرها كبرى المجلات الأدبية حينذاك مثل "الرسالة" للأستاذ أحمد حسن الزيات، و"الثقافة" للأستاذ أحمد أمين، ثم استقر قراره على الانتقال للقاهرة عام 1936.



اكتشف سعاد حسني

عبد الرحمن الخميسي ترك " 5 دواوين شعرية، وهي: "أشواق إنسان"، و"دموع ونيران"، و"ديوان الخميسي" في عام 1967، و"ديوان الحب" في عام 1969، و"مصر الحب والثورة" عام 1980 وفي مجال المسرح كون "الخميسي"، فرقة مسرحية تحمل أسمه في 21 مارس 1958، وقدمت عرضها الأول على مسرح 26 يوليو، بثلاث مسرحيات من تأليف "الخميسي"، وإخراجه، وهي: "الحبة قبة"، و"القسط الأخير"، و"حياة وحياة" ثم قدمت فرقته مسرحية "عقدة نفسية" المترجمة عن الرواية الفرنسية "عقدة فيلمو " لمؤلفها جان برنار لوك واقتبسها للمسرح الإنجليزي جون كلمنتس وسماها "الزواج السعيد" ثم مصرها أحمد حلمي لفرقة الخميسي. كانت عزبة بنايوتي تأليف محمود السعدني ثالث عروض الفرقة، وفيها قام الخميسي بدور كشف عن طاقاته كممثل بارع وقدمت الفرقة بعد ذلك عملها الرابع والأخير وهو "نجفة بولاق" تأليف عبد الرحمن شوقي في مارس 1961، وجابت الفرقة محافظات القاهرة، ثم توقفت بسبب الظروف المالية.



كان متعدد المواهب

أما عن إسهاماته في السينما فقدم "الخميسي" للسينما أربعة أفلام شارك في وضع قصصها وسيناريوهاتها وألف الموسيقى التصويرية لبعضها، مثل فيلم "الجزاء" 1965 بطولة شمس البارودي وحسين الشربيني، و"عائلات محترمة" عام 1968 حسن يوسف وناهد شريف، و"زهرة البنفسج" عام 1972 بطولة زبيدة ثروت عادل إمام كما قدم للسينما اكتشافه الفنانة الكبيرة سعاد حسني في فيلم "حسن ونعيمة" الذي كتب له السيناريو، والذي يعد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

Advertisements



عبد الرحمن الخميسي مع محمود المليجي في فيلم الارض

وتقلب عبد الرحمن الخميسي بين مختلف ألوان الفن في الشعر والقصة والمسرح والتمثيل والصحافة والتأليف الإذاعي والإخراج السينمائي وتعريب الأوبريت بل وتأليف الموسيقى والأغاني كتابة ولحنا، ومذيعا عرف بأنه "صاحب الصوت الذهبي" وكتب للإذاعة عدة مسلسلات لاقت نجاحا خاصا أشهرها "حسن ونعيمة" التي تحولت لفيلم واعتبرها النقاد "قصة روميو وجولييت" المصرية وانتقل الخميسي إلي تعريب الأوبريتات في تجربة كانت الأولى من نوعها في تاريخ المسرح الغنائي خاصة أوبريت "الأرملة الطروب"، وألف العديد من الأوبريتات المصرية، ثم انتقل إلي تأليف وإخراج الأفلام السينمائية، إلي جانب ذلك كله كان الخميسي يواصل دوره الصحفي، والأدبي في مجال القصة والشعر، ومهد الطريق لمواهب كبرى مثل يوسف إدريس، وترك أثرا خاصا بدوره في فيلم الأرض ليوسف شاهين.



عبد الرحمن الخميسي مع عادل امام

وللخميسى من الأبناء 13 الأكبر عبدالملك والد الممثلة لقاء الخميسى، ثم أحمد الخميسى وشقيقته ضياء وفتحى الخميسى، ثم عزة، ثم عائشة، ثم منى، وله أربعة أبناء من سيدة أخرى هم : عبدالرحمن، وجهاد وعرابى، وطارق، ثم اثنان من سيدة رابعة هما خالد الخميسى، وهند، أحفاده عددهم 23 حفيدا، منهم لقاء الخميسى الممثلة، وآنا (اسمها على اسم آنا كارنينا الروسية) وهى كاتبة قصة ورحل الخميسي أول إبريل عام 1987 في موسكو ونقل أبناؤه جثمانه ليدفن فى المنصورة حسب وصيته.