شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب زوجة مصطفى خاطر فى المسلسل الإذاعى "دفعة محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاربت الفنانة مى كساب على الانتهاء من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدى الإذاعي "دفعة محمد صلاح" الذى تقوم ببطولته بصحبة الفنان مصطفى خاطر ويخرجه ياسر الشوربجى، ومقرر اذاعته على راديو النيل فى شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى لها يوم واحد وتنتهى من العمل بالكامل حسبما صرحت لـ"الخليج 365".

مسلسل "دفعة محمد صلاح" من بطولة مصطفى خاطر،ومي كساب، أنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى، وتجسد مى كساب فى الحلقات شخصية "مدرسه موسيقي" متزوجة مصطفى خاطر.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول كابتن حلمى، والذى كان زميلا لـ اللاعب الدولى محمد صلاح فى فريق الناشئين فى مصر وكان منافسا له لكن استقر به الحال فى فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للافضل، ويبدأ فى مراسلة زميله القديم "محمد صلاح" بحثا عن طريقة جديدة يغير بها ما تبقى من عمره فى الملاعب.

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من ناحيه أخرى كانت قد أصدرت مي كساب مؤخراً أغنيتها الجديدة "هى ماما فين" بالمشاركة مع زوجها الفنان أوكا وابنتهما "فريدة"، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب.

وعرض لمى كساب مؤخرا مسلسل "اللعبة" على إحدى المنصات الرقمية وشاركت فى بطولته إلى جانب شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.