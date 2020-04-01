أبرزها La Casa de Papel.. قائمة بإصدرات نتفليكس في أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت شبكة "نتفليكس"، عن مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية ستعرض في شهر أبريل عبر منصتها الرقمية، لحث مشتركيها على البقاء في المنزل، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لعل أبرزها البقاء في المنزل.

ويستعرض "الخليج 365"، قائمة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في إبريل:

Community

في 1 إبريل تعرض المنصة المسلسل الأمريكي الكوميدي Community، بأجزائه الـ6، المسلسل مأخوذ من سلسلة "دان هارمون"، تم عرضه على شبكة NBC، تدور أحداثه حول مجموعة من الطلاب بإحدى الكليات، ويحمل الكثير من الإسقاطات على الواقع بالحياة الاجتماعية لهؤلاء الشباب.



nailed it

كما تعرض المنصة، الجزء الرابع من مسلسل nailed it، بطولة نيكول باير، جاك توريس، وتدور أحداثه حول سباق من الخبازين ، للفوز بجائزة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار.



horrible bosses 2

في اليوم ذاته، يُعرض فيلم الكوميديا horrible bosses 2، بطولة جينيفر أنستون، كيفين سبايسي، جيمي فوكس، كريس باين، وتدور أحداثه حول ثلاثة موظفين يرغبون في الانتقام من رؤسائهم.

La Casa de Papel

أما في الثالث من أبريل، فالجمهور على موعد مع عرض الجزء الرابع من المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel، عندما تصبح فيه الحياة على المحك وتكتشف خطة البروفسير ويضطر اللصوص إلى التصدي لأعداء من داخل بنك "إسبانيا" وخارجه.

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كما تعرض في نفس اليوم فيلم Money Heist: The Phenomenon، Coffee & Kareem.



it

وفي التاسع من أبريل تعرض المنصة فيلم الرعب it، إنتاج عام 2017، مأخوذ عن رواية الكاتب ستيفن كينغ، الذي كتبها سنة 1986 وتحمل نفس العنوان، الفيلم من إخراج أندي موشيتي، تدور أحداثه في إطار درامي رعب.



Sergio

أما في السابع عشر من أبريل فتعرض المنصة الفيلم الدرامي Sergio، إنتاج 2020، تدور أحداثه في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، يواجه دبلوماسي الأمم المتحدة "سيرجيو فييرا دي ميل" أصعب وأخطر مهمة في حياته المهنية.



The Willoughbys

أما في الثاني والعشرين من أبريل فتعرض المنصة فيلم الإنيميشن الكوميدي The Willoughbys، هو فيلم أمريكي كندي بالرسوم المتحركة لعام 2020 من إخراج كريس بيرن، ومأخوذ من كتاب الأطفال الذي يحمل نفس الاسم من تأليف لويس لوري.

After Live

وفي الرابع والعشرين من أبريل تعرض المنصة الموسم الثاني من مسلسل After Live، تدور أحداثه حول كاتب تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة زوجته إثر إصابتها بمرض السرطان، فيحاول أن يصبح صديقًا أفضل لمَن هم حوله والذين يعانون جميعًا من مشاكلهم الخاص.