رجل إطفاء أغلق الهاتف في وجه المستشارة أنجيلا ميركل .. لماذا فعل ذلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 10:41 صباحاً - فيروس كورونا،كشف قدرات الدول العظمى والكبرى وحتى الصغرى،وأبرز عظمة قادة في إدارة الأزمة رغم قلة مواردها،وأبرز تفوق المرأة السياسية على إدارة الأزمة أكثر من السياسيين الرجال في أوروبا كالمستشارة أنجيلا ميركل التي تفوقت على الرئيسين الإيطالي والفرنسي ،وقللت حكومتها الخسائر بالأرواح.

السيدة الحديدية في مواجهة الوباء العالمي كوفيد – 19



في واقعة طريفة، تلقى رئيس فرقة المطافئ والإنقاذ التطوعية بجزيرة "روغن" الواقعة بشمال شرق ألمانيا اتصالاً هاتفياً من المستشارة أنجيلا ميركل لتشكره على جهود فرقته بتطوعهم للعزل الذاتي في مبنى المطافئ لتفادي العدوى بفيروس كورونا وليكونا جاهزين لتأدية واجبهم ومساعدة الآخرين، في حال استدعت الحاجة ذلك. إلا أن رئيس فرقة المتطوعين أندريه موسفيك، بحسب ما أوردت صحيفة "نورد كورير" المحلية بولاية ماكليمبورغ - فوربومن التي تقع ضمنها جزيرة روغن، لم يصدق أن المتصلة هي المستشارة ميركل واعتقد أن الأمر دعابة سخيفة وقام بإنهاء الاتصال،بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية.

بعد ذلك بوقت قصير تفاجأ موسفيك باتصال هاتفي آخر من المكتب الإعلامي للمستشارة. أكد المكتب أن المتصلة كانت بالفعل ميركل وأنها كانت تريد أن تشكره بشكل شخصي على الأداء المتميز للمجموعة التطوعية التي يقودها. وبالفعل عاودت ميركل الاتصال بقائد فرق الإنقاذ للمرة الثانية، وتجمع الفريق بالكامل حول الهاتف هذه المرة حيث عبرت المستشارة الألمانية عن احترامها للفريق وامتنانها لجهودهم في ظل أزمة كورونا .

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صدور نتيجة أول فحص كورونا لـ أنجيلا ميركل



وتعتبر جزيرة "روغن" من أجمل المناطق السياحية وأكبر جزر ألمانيا وتقع على بحر البلطيق،ويقصدها السياح لجاذبية مناظرها الطبيعية ،ولتوفرها على بنيات صحية للعلاج الطبيعي،وتصنفها منظمة اليونكسو كتراث إنساني عالمي،وتعتبرها ملاذاً آمناً لطير "الكلايبر" النادر،كما تتميز بزهور الأوركيد.

وتضم جنبات الجزيرة الخلابة العديد من القصور التاريخية.

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