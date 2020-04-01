شمعة محمد لـ "الخليج 365": كورونا أبعدني عن عائلتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 10:41 صباحاً - تلتزم الفنانة شمعة محمد بالحظر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا، وتتبع كافة إجراءات الوقاية من "كوفيد 19"، بل وتذكِّر جمهورها بها في "السوشال ميديا".

حيث تنشر شمعة عبر صفحاتها مقاطع فيديو توعوية من منزلها حول كيفية الوقاية من هذا الوباء، منذ بداية شهر يناير الماضي، أي منذ بدء انتشار الفيروس في العالم.

"الخليج 365" تواصلت مع الفنانة شمعة محمد، وسألتها عن كيفية قضاء وقتها في المنزل خلال فترة الحجر الصحي، وما الإجراءات الوقائية التي تتبعها لتفادي الإصابة بالفيروس.



أعيش بمفردي



بدايةً، أوضحت الفنانة شمعة محمد، أنها تدعو الله في كل ساعة، أن يخلص العالم من هذا الفيروس القاتل، قائلةً: "أرفع يدي إلى السماء، وأدعو الله عز وجل دائماً، أن يزيل هذه الغمة، وينجي العالم من خطر كورونا، ويحفظنا ويحمينا جميعاً".

وحول كيفية قضائها وقتها في الحجر الصحي، قالت: "حالياً، أنا في العدة الإسلامية، وتحديداً منذ شهر يناير الماضي، بعد وفاة زوجي، رحمه الله، ما يعني أنني في الحجر المنزلي منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وسأستمر شهراً آخر وعشرة أيام". كاشفةً أنها تعيش بمفردها مع خادمتها، التي لم تظهر من شهر أيضاً، مبينةً أن الخادمة، كانت تذهب إلى السوق مع ابنتها لشراء أغراض البيت قبل اختفائها.



لا أرى أولادي



وبيَّنت شمعة، أنها كانت ترى أولادها في أيام العدة العادية، لكن بعد انتشار كورونا، وبدء الحجر المنزلي، رفضت رؤيتهم، وحول ذلك قالت: "منذ دخولنا الحجر الصحي وأنا أرفض رؤية أولادي لحمايتهم من الفيروس بتقليل حركتهم في المدينة، وتفادي الاجتماعات التي تضم أشخاصاً كثراً، ما أثر عليَّ نفسياً، لكنهم يأتون كل فترة ويضعون أغراضاً أمام باب المنزل، وكانت الخادمة تتسلمها منهم بعد اتخاذ كافة إجراءات الوقاية، قبل اختفائها طبعاً، وحالياً، نتواصل معاً عبر مكالمات الفيديو، ونتحدث ونضحك طويلاً، ونتبادل القصص".

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ابنتي عالقة في الهند

شمعة محمد



وكشفت شمعة عن أن ابنتها عالقةٌ في الهند بسبب إيقاف الخطوط الجوية، لذا تتواصل معها وزوجها أيضاً عبر مكالمات الفيديو.

وأثنت على التزام أولادها جميعاً بتعليمات "الصحة" حول ضرورة البقاء في المنزل، قائلةً: "الحمد لله، يلتزم أولادي بإجراءات الحماية من فيروس كورونا، ويجلسون في بيوتهم مع أبنائهم، وعلى الرغم من أن فراقهم مؤلم للغاية، إلا أنني سأتحمل ذلك، لأن الجميع عليه تحمل المسؤولية، والالتزام بقرارات الحكومة لحماية نفسه ومجتمعه من فيروس كورونا، خاصةً أن هذا الوباء خطير جداً".



أتعلم برامج جديدة



وأشارت شمعة إلى أنها تحرص حالياً على قضاء وقتها بفعل أمور مفيدة، قائلةً: "في هذه الفترة، أقضي وقتي بالقراءة والاطلاع، وأداء العبادات من الدعوات والصلوات، إضافة إلى التواصل مع أبنائي، وتعلم برامج جديدة، وتخصيص جزء من وقتي للتفاعل مع مَن يتابعني في مواقع التواصل الاجتماعي كتابياً، إذ لا أستطيع الظهور بالصوت والصورة لظروف العدة، وغالباً ما أنشر في صفحاتي بإنستغرام، وسناب شات، وتويتر مواداً حول التوعية من فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه خدمةً لأبناء وطني".

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