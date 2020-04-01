وفاة الممثل أندرو جاك نجم أفلام "حرب النجوم" و"ملك الخواتم" بعد إصابته بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 10:41 صباحاً - توفي الممثل أندرو جاك أحد أهم نجوم سلسلة أفلام "حرب النجوم"، و"ملك الخواتم"، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأكد مدير أعماله جيل ماكولو لصحيفة "مترو" البريطانية، أن جاك حدثت له مضاعفات جرّاء إصابته بالفيروس التاجي المستجد "كورونا"، وتوفي في مستشفى سانت بيتر في تشيرتسي.



وذكر جيل أن أندرو لم يكن مع زوجته غابرييل لأنها في الحجر الصحي بأستراليا ولم تتمكن من التحدث إليه قبل وفاته.

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وأضاف: "عاش أندرو على واحد من أقدم المراكب العاملة في نهر التايمز، وكان مستقلاً بشكل كبير ولكنه كان يحب زوجته غابرييل روجرز بجنون".



ثم قال: "إن ما حدث كان مأساويًا فقد كانت غابرييل عالقة في الحجر الصحي في استراليا بعد أن وصلت لتوها من نيوزيلندا الأسبوع الماضي، ولم تكن قادرة على رؤيته أو التحدث إليه في نهاية حياته، ومن المحتمل ألا تنعقد له جنازة".



وكشف جيل أن أندرو إنه كان يعمل حتى أسابيع قليلة مضت، فقد كان يعمل على فيلم The Batman من بطولة روبرت باتينسون حتى توقف الإنتاج في 14 مارس.

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