توفي عازف البوق و أسطورة الجاز والاس روني، اليوم الأربعاء، في المركز الطبي لجامعة سانت جوزيف بولاية نيو جيرسى الأمريكية؛ إثر مضاعفات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها.
وأكدت الخبر ليديا ليبمان، المسؤولة الإعلامية لروني، وقالت "أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس روني (59 عامًا) بسبب مضاعفات كوفيد-19 هذا الصباح. تتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن يحدث هذا الوباء".
وأضافت ليبمان: "العمل مع والاس كان وسيظل أحد أعظم الامتيازات فيحياتي. لقد كان شرفًا لي أن أمثله وأن أكون جزءًا من عالمه الموسيقي. لا يمكنني حتى البدء في التعبير عن مقدار افتقاده له وموسيقاه".
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال أسطورة الجاز مايلز ديفيس: "لقد شعرنا بالصدمة لأن شقيقنا عازف البوق والاس روني توفي اليوم... كان والاس قوة عالمية في مجتمع الجاز. لعب مع مايلز في حفل مونترو التاريخي الذي أخرجه كوينسي جونز... لقد كان محبوبًا وموجهًا من قبل مايلز.سنفتقدك، نحن نحبك".
وإيضاً أعلنت، امس الثلاثاء، صحيفة "مترو" البريطانية، وفاة نجم سلسلة أفلام "حرب النجوم" و"سيد الخواتم" "أندرو جاك"، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 76 عامًا.
وتوفي أندرو، الذي لعب دور الرائد كالوان إمات في سلسلة حرب النجوم، في مستشفى سانت بيتر في تشيرتسي، بعدما حدثت له مضاعفات؛ جرّاء إصابته بالفيروس التاجي المستجد "كورونا".
وقد تألق العالمي أندرو جاك في أفلام مثل The Force Awakens وThe Last Jedi، وعمل أيضًا كمدرب لهجة، بما في ذلك في أفلام Star Wars الأخرى مثل Rogue One في عام 2016 وفيلم Solo عام 2018، كما عمل مع روبرت داوني جونيور في Chaplin وبيرس بروسنان عام 1992 في ”GoldenEye“ في عام 1995.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. وفاة أسطورة الجاز الأمريكي والاس روني وسيد الخواتم أندرو جاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.