من هو هذا الطفل الذي أصبح ممثلاً مصرياً شهيراً؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للفنان المصري ​أحمد فهمي​ في طفولته، وظهر مرتدياً قميصاً كلاسيكياً. وكان فهمي قد بدأ تصوير مسللس "أسود فاتح" الذي يجسد دور البطولة فيه الى حانب الفنانة اللبنانية هيفا وهبي والممثل السوري معتصم النهار. يُذكر أن آخر أعمال فهمي، مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، من بطولة ياسمين رئيس، خالد زكي، أحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، ياسر علي ماهر، أسماء أبوزيد، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد.

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