بالفيديو-في عيد ميلاده الـ44..قصي خولي يغني لإبنه

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان السوري ​قصي خولي​، الـ44، وقد نشر بهذه المناسبة فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهره وهو يحمل إبنه ويغني له.

وكتب قصي تعليقاً على الفيديو:" صارو ٤٤ سنة يا بابا بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي في مثل فارسي بِقول من ليس له ولد ليس في عينيه نور وانت نور عيوني يا ابني".

قصي خولي كان قد كشف في نهاية شهر حزيران/يونيو من العام الماضي عن قدوم طفله الأول "فارس، من خلال نشر صوة ليده ممسكًا بيد طفل، وفي الفترة السابقة ظهرت الكثير من المشاكل إلى العلن، حيث أطلت السيدة التونسية مديحة كنفاني، وعرفت عن نفسها أنها زوجة قصي خولي وأم ولده وبكت شاكيةً إهمال زوجها لها ولإبنها والظروف الاقتصادية الصعبة حيث أنها ليس لديها عمل لإعالة ابنها.



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