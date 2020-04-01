يوسف الخال يثير الجدل بتعليق عن "الجحاش"

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ الجدل بتعليق كتبه على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه : يا نحنا الجحاش اللي قاعدة ببيوتها يا الجحاش هنّي اللي عم تضهر برّات بيوتها. اللي عم يقرا هالتويت هوي يقرر.

ومن المعروف ان يوسف جريء بتصريحاته ولا يخاف من ان يقول او يكتب ما يجول في رأسه من افكار وانتقادات للمجتمع او السياسيين او اي جهة فنية كانت ام اجتماعية وبطبيعة الحال يكون ثمن ذلك في بعض المرات ان يختلف معه كثر في الرأي او بطريقة قوله للامور مثلما علق البعض على استخدامه هذه المرة كلمة "جحاش"

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