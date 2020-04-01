خاص الفن - "أبلة فاهيتا" في لبنان لهذه الأسباب

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365، أنه بعد إنتهاء أزمة ​فيروس كورونا​، ستأتي "​أبلة فاهيتا​" إلى لبنان، من أجل إجراء لقاءات إعلامية وعقد مؤتمراً صحفياً، كما أنها تستقبل مجموعة من النجوم والنجمات اللبنانيين.

وتلقى أبلة فاهيتا نجاحاً كبيراً وجماهيرية ضخمة في لبنان والدول العربية، ورسمت الضحكات على وجوه المشاهدين ببرنامجها الشهير "لايف من الدوبلكس".

يذكر أنه رغم الأوضاع الصعبة التي نعيشها حاليا تعود أبلة فاهيتا ببرنامج "لايف من الدوبلكس" عبر قناة ON، يوم الخميس.

وكشفت القناة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.



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