نقولا الأسطا يكشف عن اغنية جديدة بعنوان "ضلّك بالبيت"..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان ​نقولا الأسطا​ فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي،يكشف في مضمونه عن مقطع من اغنيته القادمة بعنوان "​ضلّك بالبيت​" التي يحث فيها الناس على البقاء في المنازل من أجل الوقاية من فيرس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتقول كلمات الاغنية :"ضلّك بالبيت فكر أكتر بحبابك..وجودك بالبيت هلق أحلى من غيابك، حد الأحباب سكر هالباب..بتداوي البيت بالقفل اللي عبوابك".

وكتب نقولا تعليقاً على الفيديو:"قريباً بقدملكن أغنية ضلّك بالبيت من كلمات نعمان الترس ومن الحاني .... الله يحمي كل الناس حول العالم".

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