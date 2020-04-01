تراند اليوم : حكم قضائي بإدانة كاظم الساهر.. تعرف على جريمته

أصدرت محكمة أردنية حكمًا بإدانة الفنان العراقي كاظم الساهر، فيالدعوى التي رفعت عليه بعد أن أحيا حفلتين في عامي 2018 و2019 من دون الحصول على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين.

وجاء في قرار المحكمة يوم الأحد إلزام كاظم بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين بقيمة “44000” دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار الأردني. كما حكمت المحكمة أيضا بتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ “1000” دينار، أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وترتب على الساهر ايضا دفع نسبة تعادل 10% من بدل أجره المقدر بمبلغ (110000) دولار، على الرغم من ان الحكومة طالبته عدة مرات بتصويب أوضاعه إلا أنه لم يقم بالاستجابة الى المدعية اي النقابة وعليه فقد اقامت هذه الدعوى.