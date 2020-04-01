كريستين بيل تعفي المقيمين في مبناها من الإيجار

متابعة بتجــــــــــرد: أعفت نجمة هوليوود كريستين بيل وزوجها داكس شيبرد، المستأجرين المقيمين في المبنى الذي يمتلكانه من إيجار شهر أبريل.

كما تشارك بيل (البالغة 39 عاماً) في دروس توعية للأطفال من فيروس كورونا عبر موقعَي تويتر وفيسبوك.

وبثت صورة لها عبر إنستغرام مع ابنتيها لينكولن (6 سنوات) ودلتا (5 سنوات) في إطار حملة التوعية ضد الوباء، وهما يقترحان حلاً طريفاً لمقاومة الفيروس.

وقدَّمت نجمة «فروزن 2» حلقة، أمس، تطرَّقت فيها إلى المخاوف من فيروس «كوفيد-19»، وطرق الوقاية منه، مع سرد لقصص أسر واجهت الفيروس وتعافت منه.

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ولن تكون بيل الوحيدة من مشاهير هوليوود التي تشارك في حلقات التوعية، إذ ينضم إليها المطربة سيارا، راسيل ويلسون، وكيل ميتشيل.

من جهة أخرى، اعترفت النجمة الأمريكية، أن الزمان لو عاد بها، لفاتحت زوجها للارتباط، وتقدَّمت لتخطب يده كما فعلت عام 2013 عندما وجهت له رسالة تطلب منه إتمام زواجهما، فوافق عليها على الفور.

وكان الزوجان قد التقيا عام 2007 وجمع بينهما العمل في عدة أفلام منها: «عندما كنا في روما، اضرب واجري»، وقررا إرجاء زواجهما حتى تحين الفرصة المناسبة والتي أخذت فيها بيل المبادرة.

ولعبت بيل دور الأميرة أنا في الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن «فروزن 2» الذي عُرض العام الماضي.