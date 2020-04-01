دب في شوارع كفر الدوار أثناء الحظر.. الحقيقة الكاملة

متابعة بتجــــــــرد: نفت مصادر أمنية لـ(صحيفة الوطن المصرية) الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، التي تظهر دباً يتجول في شوارع مدينة كفر الدوار بالبحيرة، أثناء حظر التجول.

وأكدت أن هذه الصور غير حقيقة ولا يوجد أي شيء مخيف يتجول بالشوارع، وما تم تداوله مجرد شائعات.

ومؤخراً، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مأخوذة من كاميرا مراقبة، تظهر تجول دب بالشوارع، وزعموا أنه تم التقاطها من شارع مدرسة صلاح سالم بكفر الدوار، ما تسبب بحالة خوف وذعر بين المواطنين بالمدينة البالغ عدد سكانها أكثر من مليون ونصف نسمة.

بالتواصل مع الجهات الأمنية ومسئولين بالوحدة المحلية، نفوا صحة هذه الصور، وأكدا أنها غير موجودة بالمدينة، وغالباً تم تحرير الصورة على برنامج فوتوشوب، مؤكدين أن المنطقة آمنة ولا يوجد ما يثير الخوف والفزع، وشددوا على عدم ترويج الشائعات، محذرين من عقوبات سيتم فرضها ضد كل من يروج أكاذيب وشائعات.

ومؤخراً شهدت مدن كثيرة في أنحاء العالم، ظهور عدد كبير من الحيوانات في الشوارع، كالقطط في عُمان والماعز في إسبانيا، والحمام في البوسنة، تتجول بحثاً عن الطعام نتيجة غياب البشر.