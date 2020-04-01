أوّل فيديو لـ قصي خولي مع ابنه بمناسبة يوم ميلاده

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ النحم السوري قصي خولي متابعيه بنشر أول فيديو له برفقة طفله. وظهر فيه من دون إضاءة وهو يحمله ويساعده على النوم من خلال الهدهدة والغناء.
وبدا أنه نشره بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاده. وهو ما أوضحه من خلال التعليق الذي أرفقه به وجاء فيه: “صارو 44 سنة يا بابا، بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي”.
وأضاف: “في مثل فارسي بِقول من ليس له ولد ليس في عينيه نور وانت نور عيوني يا ابني”. كما نشر الفيديو على حسابه على “إنستغرام” وحقق أكثر من 271 ألف مشاهدة. وتفاعل معه الكثير من المتابعين وطالبه بعضهم بإظهار وجه الطفل فيما تذكر آخرون أزمته مع زوجته مديحة الحمداني.
ويشار إلى أن قصي لفت الأنظار في وقت سابق بعدما قام بتغيير صورة البروفايل عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”. واستخدم لهذه الغاية صورة له ظهر فيها وهو يحمل ابنه.
على صعيد آخر، انشغل قصي خولي في الفترة الماضية وقبل انتشار فيروس كورونا، بتصوير مشاهده في مسلسل “عشرين عشرين” الذي سيخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.
ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني الذي يجمع بين قصي خولي ونادين نجيم، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.
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