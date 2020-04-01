نجمة The Voice تفاجئ الجميع بشفائها من فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الفنانة السورية نجمة برنامج The Voice همسة منيف متابعيها بإعلان شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا في فيديو نشرته على حسابها على “فيسبوك” وتمنت أن يكون متابعوها ملتزمين بالحجر الصحي لأن الموضوع ليس مزاحاً. وتوجهت بالشكر إلى كل من اطمأن إلى حالها وقدم الدعم لها. وقالت إنها أصيبت بالمرض وإنها شفيت منه وإن حالتها تحسنت.

وتطرقت إلى الأعراض وأضافت أن ذلك بدأ في 15 آذار مارس عندما عادت من العاصمة الفرنسية باريس وأخضعت نفسها للحجر المنزلي، لافتة إلى أن تلك الأعراض بدأت بالظهور في اليوم الثالث بعد عودتها وأنها تمثلت أولاً بجفاف الحلق والتهاب الحنجرة قبل أن تشعر بوهن عام في جسمها.

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وأضافت أنها عانت بعد ذلك من ارتفاع شديد في درجة حرارتها ومن صداع أليم ومن عدم قدرة على التركيز مع ضيق في الصدر، مع الإشارة إلى أنها لم تضطر إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي التنفس الاصطناعي وأنها تواصلت مع الطبيب عن طريق الهاتف.

وذكرت أنها لم تتناول سوى دواء الباراسيتامول لخفض الحرارة ولاستعادة قدرتها على التنفس بشكل طبيعي وأنها كانت تركز على تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل والليمون وتتناول البرتقال والفيتامين C.

وتابعت أنها تناولت الطعام الصحي لتساعد جسمها على تخطي هذه المرحلة مع الخلود إلى الراحة مشيرة إلى أنها ما زالت تخضع نفسها للعزل الصحي.