معتصم النهار: كل شيء تغير.. أشعر أن الخارج ليس هو

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث النجم السوري معتصم النهار عن الوضع السائد في العالم بعد أزمة كورونا المستجدة وأشار إلى أننا سنعتاد على التغيير الذي طرأ على طريقة حياتنا.

ومن خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، أضاف معتصم النهار أنه يشعر بأن الخارج لم يعد نفسه، مؤكدًا أن كل شيء تغيّر عمّا كان عليه في السابق فكتب: “قبل بضعة أيام كنا نعيش حياة نوعا ما طبيعية وفجأة تغير كل شيء،، وربما رويداً رويداً سنعتاد على هذا التغير ويصبح شكل حياة (ربما) ولكن التغير نحو ماذا؟ إلى أين؟ أشعر أن الخارج ليس هو”.

تجدر الإشارة إلى أنه يعرض حالياً للنجم معتصم النهار مسلسل “ما فيي” ويحقق نجاحاً كبيراً في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية.

يشارك في بطولة مسلسل “ما فيي” إلى جانب معتصم النهار، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم فاليري أبو شقرا ونادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم.

على صعيد آخر، يشارك معتصم النهار في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل في مسلسلين، الأوّل بعنوان “من الآخر” وتشاركه فيه كل من ريتا حايك وسينتيا صاموئيل، وهو كتابة أياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا وإنتاج “صبّاح أخوان”، والثاني يحمل اسم “أسود فاتح”، ويشارك في بطولته مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.