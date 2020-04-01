حياة الفهد تهاجم الفاشينيستات بسبب "كورونا".. وغدير السبتي ترد بسخرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنت الفنانة الكويتية حياة الفهد، هجوما عنيفا على الفاشينيستات والفنانات الكويتيات بسبب غيابهم عن أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في العالم أجمع، وعدم ظهورهم على الساحة لتقديم الدعم بأموالهم والنصائح للشعب بجانب انتقادها لاستغلال التجار خلال الأزمة الحالية.

وقالت الفهد في تصريحات تلفزيونية:"وين الفاشينيستات وفلوسهم وملاينهم اللى كلوا من فلوس الكويت، ولو عند 5 الأف كويتية متزوجه عربي وبدون، سيكون ولاء أبنائهم للإرض الذين يعيشون عليها، لأن الكويتية لاتسطيع العيش بالخارج، وين هم بالإزمة".

وتعليقاً على وضع التجار واستغلالهم قالت :"الديار خربانة من تجار الإقامات، وإذا استمر هذا الوضع ولم يتم تغريم العمالة وترحيلها فوراً، الكويت هتضيغ وأنا عندي اقتراح لوزيرة الشؤون، أن من يمتلك شركة توظيف ويحتاج عماله، يتم إعطاءه الموافقة بعد دفع تأمين 1000 دينار على كل فرد سنوياً، وإذا تم تطبيق هذا القرار لا نرى عماله زائدة".

وخرجت الفنانة الكويتية غدير السبتي للرد على تصريحات الفهد، بشأن اختفاء مشاهير الكويت، والتي أثارت غضبها، حيث قالت في فيديو ظهرت من خلاله بشكل ساخر قائلة:"وينكم يا الفنانين والفاشينيستات والبلوجر، بينتوا على حقيقتكم، الحين ما أحد راح يتابعكم، لأن الكل عرف حقيقتكم".

وأضافت غدير :"عفواً، أكيد هذا دورهم ما دوري أروح أعالج الناس"، مشيرة إلى أن الأزمة التي يعيش فيها العالم "طبية" وتحتاج الدكاترة ما تحتاج لها، لأنها لا تستطيع عمل تحاليل ومعالجه أحد.

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يذكر أن غدير السبتي أثارت الشكوك منذ أيام عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما نشرت صورة لها عبر ستوري إنستغرام الخاص بها، ووجهت رسالة دعم إلى ابنتها، قائلة: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

ووثقت السبتي مقطع فيديو عبر "سناب شات"، طمأنت من خلاله متابعيها على نتيجة الفحص، وطالبتهم بالجلوس في منزلهم في ظل عدم الوقوف على حقيقة الفيروس حتى الآن وطبيعته.

وقالت الفنانة الكويتية: "الحمد الله، بطمنكم ما شاء الله من الصبح الاتصالات ما وقفت الحمد لله أنا نتيجتي لفيروس كورونا سلبي، عشان كده بقولكم الفيروس ما ينعرفله شنو إيه هو شنو ميته شنو دنيته لما أقولكم خلونا نقعد بالبيت وما نطلع عشان مو عارفين شنو إيه هو".