شاهد.. ميريام فارس تلهو مع ابنها جايدن في المطبخ!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 08:52 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو طريف لها مع ابنها جايدن وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت ميريام فارس، في الفيديو، وهي تقطع العجين بينما كان ابنها جايدن يرش عليها الطحين.
وأرفقت فارس الفيديو بهاشتاغ خليك بالبيت في إشارة الى العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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