زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذا القرار!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 08:52 صباحاً - أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل بعد نشرها بوست عبر حسابها على انستغرام اعلنت فيه عن قرار مفاجىء.
وقالت زينب فياض في تدوينتها: “بيأسفني خبركن ان رح اقفل كل حساباتي بالسوشال ميديا لظروف خاصة”.
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