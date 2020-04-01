إلهام الفضالة تصور ابنتها بعد إجهاض الجنين.. ومتابعون بالمرصاد! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت برفقه ابنتها منى، في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، وذلك من داخل غرفة العمليات عقب انتهاء نجلتها من إجراء عملية إجهاض الجنين.

وقالت الفضالة في الفيديو "خلصت عمليتها وصحيت الحمد لله، وهذا البينج ليس قويا، لأنها كانت خايفة البينج يكون ثقيل، وما طولت وهي الحمد لله طيبة وبخير".

وظهرت ابنة الممثلة الكويتية، داخل غرفة العمليات وهي نائمة على السرير وممسكة بالهاتف، لتثير استفزاز عدد من المتابعين الذين انتقدوها.

وكانت إلهام ظهرت في فيديو سابق تعلن إجهاض ابنتها قبل إجراء العملية حيث قالت :"صباح الخير، أنا موجودة في المستشفي حاليا، لأن منى كانت حامل لكن الله ما أراد، وربنا له حكمة أن الحمل ما يكمل في هذه الظروف، وربنا رزقها في ظروف أفضل".

وفي سياق آخر؛ كانت الفنانة الكويتية قد هاجمت الدراما التركية عبر فيديو نشرته يُظهر مقطعا من أحد المسلسلات التركية فيه إحدى الممثلات إلى جانب زوجها في العمل وهي بكامل أناقتها بالرغم من أنهما في المنزل ويقضيان السهرة سويا.

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وظهرت فنانة أخرى في العمل وهي بكامل أناقتها مرتدية حذاء ذا كعب عال، وقد جلست بينهما من أجل إكمال السهرة، وعلقت الفضالة على ظهور النجمتين بكامل أناقتهما ومكياجهما بالرغم من أنهما تقضيان سهرة في المنزل.

وأضافت أنه كان من الأجدر أن تظهرا مرتديتين ملابس النوم "البيجامة" ومن دون المكياج، واستطردت بأنه لو كان المسلسل كويتيا فإن الجمهور سينهال عليهما بالتعليقات السلبية والانتقادات بسبب عدم تخليهما عن أناقتهما ومكياجهما.

يذكر أن إلهام الفضالة بدأت مشوارها الفني في عام 2000 في مسرحية "عالباب يا شباب" مع داوود حسين وحسن البلام، وكانت منذ عام 2003 إلى بداية عام 2008، محتكرة لصالح سكوب سنتر للإنتاج الفني العائدة ملكيتها للكاتبة فجر السعيد، وترى هي أن الاحتكار أفادها ولم يفدها بنفس الوقت حيث أضاع عليها العديد من الفرص للمشاركة بأعمال أخرى.

اشتهرت الممثلة إلهام الفضالة بالعديد من المسرحيات ومن أبرزها "أولى أول، مدينة الظلام، الزوج يريد تغيير المدام و قلعة الساحر"، علما أنها قد قامت بتقديم برنامج تلفزيوني خاص بالمطبخ تحت عنوان "مطبخ إلهام".