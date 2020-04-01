شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Castelvania لـ موسم رابع على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الأنيمشن Castelvania، لـ موسم رابع، ولم تكشف الشبكة عن موعد طرح الموسم الجديد بعد، وأعلنت عن تجديد العمل من خلال تغريدة على حساب الشبكة الرسمى بـ موقع التغريدات تويتر، المسلسل من بطولة أصوات ريتشارد أرميتاج وجراهام ماكتافيش، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

بالإضافة إلى ذلك تعمل شبكة Netflix على فيلم جديد مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة من الثمانينيات، Dragon's Lair، على أن يقوم الممثل العالمى ريان رينولدز، ببطولة العمل الجديد وإنتاجه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بالاشتراك مع شركات Vertigo Entertainment و Trevor Engelson of Underground، وغيرهم، سيقوم كل من دانييل و كيفين هاجمان، العمل الجديد.

وسيدور فيلم الـ Live Action الجديد، حول Dirk the Daring، وهو فارس ينطلق لإنقاذ الأميرة Daphne من التنين الشرير Singe والمعالج المسمى Mordroc، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بعد وقت قصير من طرح اللعبة، قامت شبكة ، ABC، بـ غنتاج مسلسل رسوم متحركة، استمر فى الفترة بين 1984 إلى 1985.

Advertisements

كما ألغت شبكة نيتفلكس، مسلسل Messiah، وذلك بعد موسم واحد من طرحه، بالرغم من النجاح والجدل الذى أثارهما، مع بداية السنة الجديدة، حيث طرح يوم 1 يناير الماضى، وتكون المسلسل من 10 حلقات، وتراوحت تقيماته بين 7 و 8 على موقع imdb، وذلك على الرغم من أن نهاية المسلسل تركت مفتوحة، وبالتالى انتظر كل من تابعوا العمل، إعلان نيتفلكس عن موسم جديد، لتقوم الشبكة بتكسير أمالهم.

ولم تكشف شبكة نيتفلكس عن أى من الأسباب وراء، إلغاء العمل الذى شاهده الملايين حول العالم، وفقا لما نشر على موقع "tv series finale".