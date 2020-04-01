شكرا لقرائتكم خبر عن عماد رشاد مع ياسمين عبد العزيز.. دكتور مخ وأعصاب يعيش فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان عماد رشاد لاستكمال تصوير مشاهده بمسلسل "ونحب تانى ليه"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، ويجسد "رشاد"، ضمن أحداث العمل دور دكتور مخ وأعصاب، ويعيش في كندا، ويقع في حب الفنانة سوسن بدر، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.

واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه.



عماد رشاد

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مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن آخر أعمال عماد رشاد مسلسين في رمضان الماضي هما "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، والثانيه "علامه استفهام" مع محمد رجب، وهيثم أحمد زكي، ومحمود البزاوى.