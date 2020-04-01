فيديو| أبطال طاقة حب يكشفون عن تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة أنوشكا إن مسلسل طاقة حب مهم واجتماعي، وبه خيوط كثيرة تتباعد وتتشابك، والغريب بالدور بالنسبة لها، هو جرعة الكوميديا فيه.

وكشفت الفنانة يسرا اللوزي بعض ملامح تطور شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل "طاقة حب"، في مقابلة مع برنامج It's Showtime مع أبطال المسلسل في أثناء التصوير.

وقالت يسرا اللوزي إن شخصيتها في المسلسل تمر بمراحل كثيرة، وهي ابنة رجال أعمال غني جدا، لكنها ليست مدللة، وتسعى لإثبات قدراتها بعيدا عن الاعتماد على ثروة والدها، ومن جهة أخرى تنقلب حياتها عندما تعرف الحب لأول مرة، وتتعرض في الجزء الثاني من المسلسل لمشاكل صحية ونفسية شديدة.

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ويلعب الفنان أحمد حاتم دور أمير سلطان الباشا، وهو من عائلة فقيرة جدا ووالده في المسلسل الفنان سامي مغاوري، وهي شخصية لايت لطيفة، على حد وصفه.

وعرض الجزء الأول من المسلسل عبر منصة viu، ويواصل أبطاله تصوير الجزء الثاني.

مسلسل "طاقة حب" من إخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، وأحمد حاتم، ورشا مهدي، وأنوشكا، وسامي مغاوري.