فيديو| رانيا يوسف تستعين بالجمهور لاختيار اسم لـ"كلبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو، عبرحسابها بموقع "تويتر".

واستعانت رانيا بجمهورها ليطرح عليها اسم لـ"كلبها" المولود، وقالت: "هتقولوا عليا تافهة أو فاضية، بصورلكم البيبي بتاعتي اللي جت، آخر العنقود، عندها 45 يوما، بس قلت أطلع من حالة الحزن اللي أنا فيها، والاكتئاب والخوف، وأسليكم بأي حاجة لطيفة خفيفة تهون علينا".

واضافت: "إن شاء الله أنا مؤمنة إن الأزمة دي هتعدي على خير، اسميها إيه البيبي الصغيرة دي؟، ياريت تشوروا عليا اسميها إيه".

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وعلقت رانيا: "الحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا، خليهم في حضنكم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومستنياكم تختاروا اسم للبوبي الجميلة دي آخر العنقود".

وشاركت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا في مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

كما تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته غادة عادل، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، محمود الليثي، خالد أنور.