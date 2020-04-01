بـ"الحجاب".. سوسن بدر توجه رسالة لجمهورها بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة سوسن بدر رسالة لجمهورها، تطالبهم فيها بالبقاء في المنزل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشرت سوسن صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"الحجاب"، وعلقت: "يا رب تكون كل الناس بخير ونخلينا في البيت علشان بلادنا وعلشان ولادنا". سوسن بدر تشارك في السباق الرمضاني المُقبل، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعُرض لها مؤخرًا "بخط الإيد" و"في كل أسبوع يوم جمعة".

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