حليمة بولند تحاول إنقاذ طفلة من التعذيب وتطلب تبنيها

صرحت الإعلامية حليمة بولند بأنها على استعداد لتبني الطفلة صاحبة فيديو التعنيف في الكويت مؤخراً، والذي لاقى استهجاناً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي... وقالت بولند إنها على استعداد لتربية البنت بصحبة بناتها، إذا لم يكن لها أسرة ترعاها، ولاقت مبادرة حليمة إعجاب الكثيرين.

وكانت الإعلامية والفنانة حليمة بولند قد تعرضت مؤخراً للتنمر، وذلك بعد أن قامت بنشر صورة جمعتها بابنتيها في حفل عيد ميلادها، والتي تعرضت بسببه لانتقادات كبيرة بسبب البذخ الذي ظهر بالصور والمقاطع المصورة التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتنمر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ابنة حليمة بولند الصغيرة، وذلك بسبب أن قصة شعرها تشبه قصة شعر الأطفال الذكور، حتى إن أحد متابعي حليمة علق قائلاً: «بنتها مسويتها ولد ناقصها شماغ، بنتها الصغيرة مسكينة ليش خلتها بدون شعر». فيما تعاطف بعض محبي الإعلامية الشهيرة مؤكدين أنها جميلة ولا داعي للسخرية من شكلها.

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وظهرت حليمة وابنتاها في المقطع المصور وهما ترتديان ملابس سوداء، وتحتفلان بعيد ميلادها على نغمات إحدى الفرق الموسيقية التي أحيت حفل عيد ميلادها، وكان أمامهن تورتة عيد الميلاد التي تكوّنت من عدة طوابق، وبعدها ظهرت حليمة وهي تستعرض الهدايا التي تلقتها، مما أثار غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دائماً ما يرفضون ممارسات حليمة بولند.

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جدير بالذكر أن حليمة بولند خرجت خلال الفترة الماضية، ونفت كل ما يتردد بشأن زواجها من أحد أثرياء الخليج، وكانت تتواجد حليمة خلال الفترة الماضية في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الرياض لتصوير أحد الإعلانات لإحدى العلامات التجارية الكبرى بالوطن العربي، وتعرضت هناك لانتقادات من البعض ولكنها تجاهلتهم.