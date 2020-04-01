شقيقة ريهام سعيد تفاجئها بأغرب هدية في عيد ميلادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بهدية مميزة من شقيقتها “رانيا”، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، استعرضت خلاله هدية شقيقتها، والتي وصفتها بأنها “أغرب هدية” تلقتها.

الهدية كانت عبارة عن قالب تورتة على شكل مجسم لريهام سعيد وهي مرتدية الكمامة وأمامها مجسم لقفازات والمطهرات، كما أهدتها لوحة رسمت لها.

الإعلامية المصرية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الهدية المميزة من شقيقتها، وأرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “أغرب هديه جاتلي”.

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وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أيدت مؤخرا قرار منع ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في جميع وسائل الإعلام لمدة عام.

ريهام سعيد أعادت نشر حيثيات الحكم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “أنا كدرت الجمهور؟ وأهنت الشعب؟ أمال ازاي اسم البرنامج كان صبايا الخير والشعبيه و حب الناس جه منين؟ والتبرعات الضخمه كانت الناس بتتيرع بيها ازاي؟ و حلقات تحيا مصر و الملايين الي اتعالجوا و الحلقات الي الناس اتعلمت منها كتير اوي دي كانت ايه ؟ و الناس الي كانت بتحاول تقلدني”.

وأضافت: “أنا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هارد.. الافتراء والتشويه الباطل والكوسه مش عايزة أرجع ومش هارجع بس غير أني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي واحنا في وقت ابتلاء ربنا على الظالم والمفتري حسبي الله ونعم الوكيل.. حقي راجع بحق لا الله الا الله راجع”.