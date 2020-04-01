نسرين طافش تحضر وجبة لرفع المناعة مصحوبة بوصلة رقص في المطبخ.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحاول الفنانة السورية نسرين طافس مساعدة مححبيها ومتابعيها في قضاء فترة الحجر المنزلي لمكافحة تفشي وباء كورونا، عبر طرق مسلية، ليست فقط ترفيهية وإنما تثقيفية وصحية.

فالإضافة لتشجيع محبيها على القراءة وممارسة الرياضة خلال فترة الألتزام بالمنازل، فاجأت نسرين متابعيها بمقطع فيديو طريف خلال اعدادها لوجبة «نودلز» صحية لرفع المناعة والحفاظ على الرشاقة، وبدأت الفنانة طريقتها بتقديم وصلة رقص عفوية داخل المطبخ، حيث استعرضت مكونات الوجبة، وواصلت طريقة طبخها.

وفي تعليقها على الفيديو، كتبت نسرين: «نودلز السحرية لرفع المناعة و الرشاقة،لذيذة بتشبع و سعرات حرارية منخفضة اللي ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار .. استمتعوا بالحجر المنزلي و اعملوا شي مفيد، النكد يخفض المناعة».

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يُذكر أن نسرين تألقت مؤخراً في بطولة مسلسل «ختم النمر» أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تامر شلتوت، وفاء سالم، حنان سليمان، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويُعرض عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.

من ناحية أخرى، شاركت نسرين طافش في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.