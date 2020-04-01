محمد رمضان يتحدى «كورونا» بين حشود من المعجبين.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
على الرغم من التحذيرات المستمرة التي تبثها كل وسائل الإعلام من الاختلاط والزحام منعاً لانتشار عدوى كورونا، يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان غير آبهة بها، حيث أنه لم يفكر في وقف تصوير مسلسله الرمضاني ولو مؤقتاً، وقرر مواجهة تحدي الفيروس باستمرار التصوير.
رمضان نشر فيديو استعراضي جديد من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني «البرنس» في منطقة «أبو رواش»، كسر فيه كل تحذيرات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار الفيروس، حيث تجمع حوله الكثير من الجمهور، ولم يبد الفنان المصري أي اعتراض لالتقاط الصور التذكارية معه، كما عمد بعضهم إلى تبادل السلام بالأيدي مع رمضان الذي بدا غير متخذ أي اجراء وقائي كارتداء الكمامة والقفازات.
اللافت أن رمضان نشر الفيديو مصحوباً بتعليق: «رجل دخل حضني فجأة قولتله مش خايف من الكورونا راح قالي هو اللي يخاف مني .. رحت بايسه من هنا ومن هنا ..ربك الحافظ»، إلا أن الفنان المصري تعرض لهجوم قوي من بعض النشطاء الذين اتهموه بالاستهتار بالفيروس، الأمر الذي دفعه لمسح التعليق، واستبداله بـ«شكراً اهالي ابو رواش على حسن تعاونكم معانا خلال تصوير مسلسل البرنس».
يُذكر أن محمد رمضان يشارك في بطولة «البرنس» أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.
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