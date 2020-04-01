المهرة البحرينية تتحدث عن ثروتها وتتعرض لهجوم شديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة البحرينية المهرة غضب عدد كبير من جمهورها بعد حديثها عن ثروتها الضخمة والرفاهية التي تعيش فيها.

الفنانة البحرينية قالت إنها كانت تعيش حياة البذخ، وتنفق أموالًا طائلة على المجوهرات والملابس، وتبدل سيارتها 4 مرات في السنة، حيث كانت تعيش حياتها وتنفق دون تفكير لحين أنجبت ابنها “تميم”، الذي جعلها تفكر وتحاول الحفاظ على أموالها.

وأضافت، في مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها جعلت أمها تشرف على أموالها، وذلك بوضع كل ما تجنيه من أموال وما تملكه بالبنك، وتخصص لنفسها راتبا شهريا، تصرف منه ولا تتجاوزه إلا بموافقة والدتها، لافتة إلى أنها لم تعد تشتري المجوهرات إلا الذهب البحريني، وذلك للاستثمار وليس لارتدائه.

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تصريحات المهرة أثارت غضب جمهورها، والذين أكدوا أن ثروتها تعود لزوجها المنتج الكويتي عادل المسلم، والذي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في تهمة المتاجرة بالمخدرات.

وكانت محكمة كويتية قدحكم على المنتج والفنان الكويتي ​عادل المسلم، زوج الفنانة المهرة البحرينية،​ في شهر يناير الماضي، بالسجن 10 سنوات، مع غرامة تصل إلى 600 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل مليون و980 ألف دولار أميركي، وذلك بتهمة غسل الأموال والإتجار في الممنوعات.

يذكر أنه كان قد تم القبض على عادل المسلم، زوج المهرة، عام 2016، بتهمة الإتجار في مادة «الكيميكال» المخدرة، وقد اعترف عادل المسلم أنه يملك معملاً لخلط وتعبئة مادة الكيميكال داخل أحد المجمعات التجارية، وترويجها على أنّها مستحضرات تجميل للنساء، كما اعترف ان ثروته الطائلة التي تقدر بـ 10 ملايين دينار كويتي أي 33 مليون دولار أميركي، اضافةً الى العقارات والشركات والطائرات الخاصّة، قد كونها نتيجة المتاجرة في هذه المادة المخدرة.