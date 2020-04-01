شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لتوفيق عبدالحميد بعد أنباء تحويل سيارته لـ«تاكسي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء حول تحويل الفنان المصري توفيق عبدالحميد سيارته الخاصة إلى “تاكسي”، وذلك للإنفاق على نفسه بسبب عدم مشاركته في الأعمال الفنية، وهوما نفاه عبدالحميد تماما.

الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وجهت رسالة لتوفيق عبدالحميد، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، بقولها: “أستاذ #توفيق_عبد_الحميد حضرتك راجل في قمة الأحترام وفنان عظيم، قلقتنا عليك والحمدلله اننا اطمنا عليك ويارب دايماً متكونش محتاج غير للي خلقك لأنك تستاهل كل خير”.

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وكان الفنان المصري توفيق عبدالحميد قد قال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية “الحدث”، إنه بالفعل كان ينوى تحويل سيارته الملاكى إلى سيارة أجرة ولكن هذا الأمر كان في عام 1990، ولكن سيارته كانت موديل قديم فلم يفعل ذلك.

وأضاف، أن سبب انتشار تلك الشائعة والتي قامت بنشرها الفنانة ياسمين صبري، والتي قدم لها توفيق الشكر، هي صفحات التواصل الاجتماعي المزيفة التي تحمل اسمه، مشيرا إلى أن لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ولكنها مجمدة وليس لديه أصدقاء على تلك الصفحة.

وعن تبرعه بأجر ظهوره في برنامج “صحبة السعادة”، لصالح مستشفى أبو لريش للأطفال قال، إنه بعد تكريمه في أحد المهرجانات الفنية قامت الكثير من القنوات الفضائية وعدد من الجهات بطلب عمل لقاء معه ولكنه رفض ولم يقم إلا بعمل لقاء واحد، وتبرع بالمبلغ الذي تقاضاه بالكامل لمستشفى أبو الريش للأطفال.