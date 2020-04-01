يسرا تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب والدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حلت الفنانة المصرية يسرا، ضيفة على برنامج Side Talks “أحاديث جانبية”، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية مايا دياب، ويعرض للمرة الأولى عبر بث مباشر عبر “إنستجرام”، وذلك لمواكبة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

يسرا، دخلت في نوبة بكاء شديدة في نهاية الحلقة بعدما طلبت منها مايا دياب، أن تنهي الحلقة بأغنية فاختارت يسرا أغنية “ست الحبايب”، ولكنها لم تستطع إكمالها، وذلك لموافقة الحلقة مع عيد ميلاد والدتها، وتسبب بكاء يسرا في تأثر وبكاء مايا دياب.

وعلقت مايا دياب، على بكاء يسرا قائلة: “مامتك في مكان أحسن وبتصليلك وبتدعيلك وهي موجودة إلى جانبك، وطلبت منها أن تضحك قبل إغلاق الحلقة”.

يذكر أن والدة يسرا، رحلت عن عالمنا في شهر يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض بإحدى المستشفيات الخاصة.

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من ناحية أخرى اتخذ المخرج سامح عبدالعزيز، مخرج مسلسل “دهب عيرة” بطولة الفنانة المصرية يسرا، قراراً بوقف تصوير العمل لحين تحسن الأوضاع فيما يتعلق بفيروس “كورونا”.

عبدالعزيز، قال في تصريحات صحفية: “انتهينا من المشاهد الداخلية لكن المشاهد الخارجية التي تعتمد على ظهور عدد كبير من الممثلين أرفض أن أصورها”.

المخرج المصري أضاف: “لن أعرض حياتي وحياة العاملين بالمسلسل للخطر لذلك أوقفت التصوير وننتظر تحسن الأمور”.

مسلسل “دهب عيرة”، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.