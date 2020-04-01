رغم بلوغها الـ 50.. ماريا كاري ترى نفسها في عمر 12 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت المطربة والنجمة الأمريكية اللامعة ماريا كاري متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام أحتفالها بعيد ميلادها الـ 50 وسط أجواء احتفالية بمشاركة أبنائها.

ومن جانبها نقلت جريدة الديلي ميل الصورة التي نشرتها ماريا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكانت قد اختارت رقم 12 من الشموع لتحتفل بهذه المناسبة على غير العادة.

وقالت الصحيفة أن ماريا رغم بلوغها الـ 50، مازالت ترى نفسها في سن الـ 12، وهو ما يمكن تصديقها بالنظر لكيفية احتفاظها بإطلالتها الشابة حتى الآن.

النجمة العالمية كتبت مع الصورة التي نشرتها هاشتاج يقول، إلى الأبد في سن الـ 12، #eternally12، لمتابعيها الذين يقدر عددهم بـ 58 مليون متابع.

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وعلى جانب أخر، شاركت المطربة والنجمة الأمريكية ماريا كاري، مؤخرا، في حملة ضد فيروس كورونا، وذلك عبر فيديو كليب مدته 20 ثانية، بصحبة توأمها موروكو ومونرو “8 سنوات”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاماً، ظهرت وهي تغني Me and Mariah مع طفليها وهم يغسلون أياديهم على حوض في منزلها، وظهروا في مقطع بثته على تطبيق تيك توك وعلى حسابها عبر تويتر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيه مونرو وموروكو أمهما الغناء، إذ سبق لهما الغناء معها في إحدى الحفلات الموسيقية.

وعلى جانب أخر، تؤكد المطربة الشهيرة أنها تحتفظ بعلاقة ودية مع طليقها ووالد توأمها نجم البوب نيك كانون، مع اتفاق تام على رعاية الطفلين حتى إنهما قضيا الكريسماس الماضي معهما.

الطريف أن ماريا تعتبر النجمة الراحلة مارلين مونرو إحدى أيقوناتها في الحياة، لذلك أطلقت اسمها على ابنتها التوأم.