مقطع فيديو يضع أركان بتككيا في مرمى الانتقادات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم التركي أركان بتككيا لهجوم قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية بعد مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، يحذر فيه من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بطل مسلسل «على مر الزمان» ظهر في الفيديو، يغني مع مجموعة من العاملين في موقع تصوير، داعياً متابعيه إلى التزام منازلهم، إلا أن طريقة النجم التركي في مكافحة انتشار العدوى لاقت هجوماً لاذعاً ممنّ رأوا أن أركان قد يعرض كل العاملين في موقع التصوير لخطر العدوى، معربين عن استغرابهم من استمرار الفنان التركي في تصوير أعمال فنية في ظل هذه الأزمة، وذلك بالرغم من ظهور بعض العاملين بالكمامات الطبية.

Advertisements

وفي الوقت الذي أشار المنتقدون أن عمال موقع التصوير لا يستطيعون سوى الاستماع لأوامر الشركة المنتجة، حملوا النجم التركي مسئولية كل فريق العمل، باعتباره النجم البطل، وما له من قدرة على توقيف التصوير.

الهجوم على أركان لم يقتصر على نشطاء خارج الوسط الفني، وإنما أنتقد فيديو النجم التركي اتحاد الممثلين الأتراك، واعتبره أمر مخجل، كذلك عدد من النجوم، وأبرزهم إلتشين سانجو التي أعربت عن أسفها لوجود طاقم عمل كامل في موقع تصوير، مما يعرض حياتهم للخطر، كما كتبت نورجول يشيلجاي: «المخدرات مؤذية، الكحول مؤذي، الحماقة مؤذية و ما يقوم به هذا الرجل أيضا مؤذي و المشكلة انني حذرت من هذا الموضوع!»