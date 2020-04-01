النجمة التركية أمينة جولشن تستقبل مولودتها الأولى.. شاهد أول صورة لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

رُزقت الفنانة التركية أمينة جولشن وزوجها لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل مولودتهما الأولى، واختار لها الثنائي اسم «ايدا».

ملكة جمال تركيا السابقة شاركت محبيها ومتابعيها بأول صورة تجمعها بزوجها ومولودتهما، حيث ظهر مسعود يحمل «ايدا»، ويُقبل جبين زوجته في لقطة مؤثرة تضج بالرومانسية والحميمية، في الوقت الذي حافط فيه الزوجين على عدم اظهار ملامح المولودة كاملة.

وفي تعليق على الصورة، كتبت أمينة: «وُلدت ابنتنا إيدا بصحة جيدة، نأمل أن تكون إبنة صالحة لنا ولكل البشرية، أمينة ومسعود أوزيل»، وهي نفس الصورة والتعليق الذي نشره أوزيل أيضاً.

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أمينة ومسعود تلقيا وابلاً من تهاني محبيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لمولودتهما الصحة والسلامة، كما طلبوا من الزوجين نشر صورة تكشف ملامح «إيدا» كاملة، متوقعين أن ترث جمال وجه والدتها.

يُذكر ان أمينة وأوزيل احتفلا بزفافهما يونيو الماضي في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران.

مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسين لاستقبال هدايا زفافهما، حيث طلبا من محبيهما استبدال الهدايا العينية بالتبرع بثمنها للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه.

من ناحية أخرى، شكلّت أمينة جولشن ثنائي ناجح في أول مسلسل لها بعنوان «لن أتخلى أبداً» مع النجم التركي تولجهان سايشمان، كما أنها نتتظر عرض فيلمها الجديد Bir Türk Masalı» ».