فضل شاكر يظهر في حفل غنائي «لايف»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المطرب اللبناني فضل شاكر العودة لجمهوره، بحفل غنائي “أون لاين”، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستجرام ” برفقه نجله محمد.

النجم اللبناني، قال تعليقاً على البوستر الذى نشره عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام”، الذى حمل صورته برفقه أبنه : بشوفكم بكرة أن شاء الله الساعة ١٠:٠٠ م بتوقيت لبنان مع حبي.

ونشر فضل، مقطع من الأغنية، عبر حسابه على” إنستجرام”، وعلق: بتوحشيني قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب.

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وجاء مطلع الأغنية كالتالي : لما بتوحشيني.. بحط ايدي على قلبي.. كأن بضمك ليا.. واسمع صوتك جوه مني.

والجدير بالذكر أن فضل شاكر، بدأ حياته الفنية مبكراً في عُمرِ 15 سنة، من خلال الحفلات الصغيرة والأعراس أدّى العديد من الأغاني الأصلية، صدر له 11 البوم غنائي و21 أغنية منفردة حتى أعلن إعتزال الفن نهائيا في نهاية عام 2012ولكنه عاد في العام 2018.

وكان فضل قد ظهر في مقابلة تلفزيونية حليق الذقن، أجريت في منزل ليعلن أنه لم يشارك في معارك عبرا، قائلاً: أتمنى أن أعود إلى الحياة الطبيعية”. كما نفى أنه حرّض على الجيش، ولفت إلى ان “علاقته كانت سيئة جداً بالشيخ أحمد الأسير قبل حوادث عبرا”، غير أنه لم يكشف ما اذا سيعود إلى حياته الفنية.