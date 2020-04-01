ميرنا نورالدين تُؤكّد أن "حكايات بنات ٤" ابتعد عن الزحام

أعربت الفنانة الشابة ميرنا نورالدين عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على "حكايات بنات ٤"، التي تلقتها خلال الحلقات الأولى من المسلسل، مشيرة إلى أن المنتج طارق الجنايني هو الذي رشحها للمشاركة في العمل.



وقالت «ميرنا» إن التعاون مع طارق الجنايني مثمر للغاية، مضيفة: «بعيدًا عن أننا أصدقاء، فهذه هي المرة الأولى التي أتعاون معه فيها وأنا سعيدة بتلك التجربة»، وأضافت: «العمل يعتبر تحديًا كبيرًا بالنسبة لى، وتجربة صعبة للغاية، خاصة أنها قُدمت منها عدة أجزاء من قبل، وشاركت فيها مجموعة من النجمات الكبيرات».



ورأت أن «صعوب التجربة تكمن فى ارتباط الأجزاء ببعضها البعض، والأصعب هو ارتباط العمل بأبطال معينين، كما أن التنوع فى القصص والحكايات يضيف أبعادًا مختلفة ومتنوعة للعمل، وفكرة الحفاظ على النسق الذى يحكم الفكرة العامة للمسلسل من أكبر التحديات أيضًا».

وعن أجواء الجزء الجديد، قالت: «الأداء كان متنوعًا ومتسقًا فى نفس الوقت، لأننا جميعًا فى مراحل عمرية متقاربة، وتلك الميزة سوف تظهر على الشاشة، وسيرى المشاهد فكرة الاندماج والحب والتعاون، كما أن الكواليس كانت ممتعة ومتميزة وتحكمها روح التعاون».

وذكرت أن التعاون مع المخرج مصطفى أبوسيف جيد للغاية، موضحة: «فكره مريح ويطمح لإخراج شىء مختلف، وكان يحمسنا على إظهار أحسن ما لدينا، ويجعلنا نفكر جيدًا قبل كل مشهد، وأنا سعدت للغاية بالعمل معه».

Advertisements

وعلقت على توقيت عرض المسلسل، قائلة: «عرضه جاء فى وقته.. الناس كلها فى البيوت حاليًا، وهيتفرجوا، وأدعوا الله أن تمر هذه الأزمة على خير، وأن ينجى الله البلاد».

وقالت إنها لا تعلم حتى الآن موعد عرض الجزء الخامس من العمل، مشيرة إلى أن «الظروف التى طرأت على البلاد حاليًا من الممكن أن تؤجل عرضه».

وشددت على أن «تجربة الأعمال التى تتخطى الثلاثين حلقة أو الدراما الطويلة، مرهقة جدا، وأنا أفضل المشاركة فى أعمال درامية خارج السباق الرمضانى، لأنها يكتب لها التقييم الجيد بعيدًا عن زحام الأعمال».

و«حكايات بنات ٤» تأليف ماريان هانى ونهال سماحة وإشراف على الكتابة أحمد شوقى، وإخراج مصطفى أبو سيف ويشارك فيه أحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخر من الفنانين الشباب، إلى جانب الفنان رمزى لينر من الأجزاء السابقة.

والجزآن الرابع والخامس من العمل هو أحدث تعاون إنتاجى بين شركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة «تى فيجين» للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزءين الجديدين لعرضهما بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا.