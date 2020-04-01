هاني رمزي يُؤكِّد أنّه ملتزم بتعليمات "الصحة"

أكد الفنان هاني رمزي أنه ملتزم بتعليمات وزارة الصحة ومكث في المنزل خوفا على سلامة من حوله، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتم القضاء على وباء كورونا المستجد بشكل نهائي قريبًا، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب التعاون من قبل المواطنين وهو ما يأمله منهم لخوفه على بلده الحبيبة.



وأضاف هاني أنه وضع قواعد صارمة في منزله بألا يقوم بزيارة أحد ولا يسمح بالزيارات، وذلك خوفًا على سلامة الجميع، بالإضافة إلى استخدامه المطهرات بشكل مستمر، والتي تلزم يده دائمًا، مردفًا ساخرًا: "المطهرات بقت زي ضلي في كل حتة، ومنعت الزيارات اللي عاوز حاجة يقولهالي من تحت البيت".



وأشار هاني رمزي إلى أنه يقوم بقراءة بعض الكتب ومشاهدة المسرحيات والأفلام السينمائية المختلفة، ويدعو الله يوميًا بأن تحل هذه الأزمة التي يمر بها العالم، مؤكدًا أنه متفائل بالسيطرة على هذا الفيروس داخل البلاد، وأننا سنتغلب على القضاء عليه بشكل نهائي، مردفًا: "أنا متأكد إن الفترة دي هتعدي على خير عشان دي مصر المحروسة ربنا حارسها من كل شر".

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