شكرا لقرائتكم خبر عن "حاسة حالى بفيلم أكشن".. نسرين طافش تتقمص شخصية هنيدى فى طرائيعو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمصت الفنانة نسرين طافش، شخصية النجم محمد هنيدى، فى مسرحية طرائيعو، بالمشاركة مع الفنانة حنان ترك، وذلك خلال فترة الحجر الصحى بالمنزل تجنبا من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، عبر تطبيق تيك توك.





وعلقت نسرين على الفيديو: "حاسة حالى بفيلم أكشن بهال عشرين عشرين حماس وسسبنس ودراما، وجد أحداث غير متوقعة، المهم نضل ملتزمين بالقواعد الصحية ونضل بالبيت حبايبى، لنتسلى ونضحك ونجن ونقضى على النكد".

@nesreentafesh في الجنة بقا ان شاءالله ????????‍♀️????♬ الصوت الأصلي - aboans2

وتحاول الفنانة نسرين طافش تسلية وقتها فى الطبخ خلال الحجر المنزلى، وقدمت لجمهورها وصفه النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة.

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وظهرت نسرين طافش فى الفيديو، وهى ترقص وتغنى فى المطبخ أثناء اعداد الوصفة، وكتبت قائلة: "النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة لذيذة بتشبع وسعرات حرارية منخفضة، اللى ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار.. استمتعوا بالحجر المنزلى واعملوا شيء مفيد النكد يخفض المناعة".





كما شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر موقع "انستجرام" ببعض الأفكار خلال قضاء أوقاتهم فى المنزل لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث اقترحت قراءة كتاب أو ممارسة الرياضة أو ألعاب مع أطفالك وكذلك الرسم أو الرقص، حيث نشرت صورا لها خلال تواجدها فى منزلها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة قطتها.

وعلقت نسرين على الصور قائلة "ألم يحن الوقت لتبطئ تشويش إيقاع حياتك وضبط إيقاعك الخاص بأن تعود إلى نفسك قليلا ..استمتع فى بيتك سواء كنت مع عائلتك أو لوحدك .. اليكم افكار ممتعة فى البيت قراءة كتاب بيدفى القلب .. متابعة أفلام ملهمة أو مضحكة".





وتابعت "رياضة منزلية فى آلاف الفيديوهات باليوتيوب.. يوجا بيلاتس او زومبا.. طبخ.. أى لعبة ممتعة بتناسبك.. رسم.. رقص.. ممكن يكون هاد أنسب وقت لتعمل خلوة.. أو صوم للرحمان صوم عن الكلام .. تأمل".

واختتمت كلامها قائلة "ملاحظة : الحيوانات الأليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا .. خليكون بالبيت كرمال الى بتحبوهون يضلو بامان .. وما تطلعو الا للضرورة.. تضلو بخير يا رب".