شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" سيجارة وشطرنج ورفع أثقال.. هكذا يقضى أرنولد شوارزينجر فترة الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل النجم السينمائى العالمى أرنولد شوارزنجر، حاكم كاليفورنيا الأسبق، فترة الحجر الصحى فى المنزلـ لتجنب وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، فى لعب مباراة شطرنج، وممارسة الألعاب الرياضية ورفع الأثقال.





ونشر أرنولد، عبر حسابه على انستجرام، صورة له ممسكا "السيجار" وأمامه حيوانه الأليف، يبادله اللعب، صحبه بتعليق: "هى ليست الشريك الأفضل فى الشطرنج، لكنها تصل إلى هناك، إذا كنت قررت تأجيل شيء ما مثل تعلم الشطرنج مع عائلتك، فعليك أن تستفد من الوقت الذى كنت تستغرقه عادة فى الخروج من هذا الأمر".

كما نشر شوارزنجر، فيديو وهو فى أحد الأماكن المفتوحة، ممارسا بعض التمارين الرياضية ورفع الأثقال، وظهر بكامل لياقته وهو فى سن الـ73، ناصحا متابعيه بتعليق مصاحب للفيديو، قال فيه: "ابق فى المنزل، حافظ على لياقتك، لا يمكننا السيطرة على الفيروس ولكن يمكننا التحكم فى لياقتنا".





من ناحية أخرى، كشف النجم الأمريكى أرنولد شوارزنيجر، عن تأسيسه لصفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، من أجل جمع تبرعات لتوفير احتياجات الأطباء والمرضى مثل الكمامات والقفازات الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المستشفيات الأمريكية.

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كشف أرنولد، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكى، لصندوق التبرعات الذى أسسه، وكتب ذلك فى رسالة عبر حسابه الشخصى على فيسبوك: "لم أؤمن بفكرة الجلوس على الكنبة والشكوى من الاشياء السيئة التى تحدث، أنا أؤمن أن علينا نتحد لنتجاوز تلك الأزمة"، مضيفا: "هذه طريقة بسيطة لحماية أبطالنا الحقيقين فى الصفوف الأمامية فى المستشفيات، أنا تبرعت بمليون دولار وأتمنى منكم جمعيا القيام بنفس هذه الخطوة".











